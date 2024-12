Si è concluso oggi il processo per estorsione che vedeva coinvolto Cristian Cocco, accusato da Massimo Antonio Aversano, un ex operatore televisivo con cui Cocco aveva collaborato per i servizi di Canale 5. La sentenza, emessa dalla giudice Silvia Palmas, ha dichiarato che il fatto non sussiste, assolvendolo. Dopo anni di battaglie legali, Cocco ha finalmente potuto esprimere il suo sollievo, visibilmente emozionato, al termine di un lungo e travagliato percorso giudiziario. L’accusa era stata formulata dal suo ex collaboratore, che aveva interrotto il rapporto con Cocco accusandolo di aver chiesto il 50% dei suoi compensi.

L’avvocato di Cocco, Cristina Puddu, ha dichiarato che il suo assistito ha sofferto molto in questi anni, ma che oggi ha ottenuto l’assoluzione piena. Cocco, visibilmente sollevato, ha sottolineato come il lungo incubo di sei anni si sia finalmente concluso e ha espresso gratitudine a tutti coloro che lo hanno sostenuto, in particolare alla sua famiglia. Ha anche ringraziato il suo avvocato per aver smontato le accuse infondate.

Un anno fa, Cocco aveva denunciato il danno subito, mettendo in evidenza come, a differenza di Aversano, fosse sempre stato presente a tutte le udienze, mentre l’accusatore non si era mai presentato in aula. Nel luglio 2023, il gup di Oristano aveva archiviato anche l’accusa di truffa, dopo un’indagine che non aveva trovato prove a sostegno delle accuse di Aversano.