Marrubiu

Un fitto programma di attività e un pranzo al parco di Sant’Anna

Non è mai troppo tardi per aiutare la comunità e iscriversi a un’associazione. È questo il messaggio dietro all’evento che il Comune di Marrubiu sta preparando per domenica prossima, 18 settembre, al parco della frazione di Sant’Anna. La “Prima festa del volontariato e delle associazioni” – questo il nome della manifestazione – sarà un’occasione per scoprire da vicino tutte le realtà associative del paese, per conoscere le attività dei volontari e scambiare due chiacchiere tra un intervento e un altro.

Associazioni impegnate nello sport, nell’assistenza, nella cultura: ce ne sarà per tutti i gusti alla manifestazione a Sant’Anna. Si inizierà la mattina presto, alle 9, con due gare di cani cross: simpatiche corse tra cani accompagnati dai loro padroni, curate da Dog is my passion di Serramanna (unica associazione non marrubiese coinvolta nell’evento).

Tanti gli eventi in programma per domenica, introdotti alle 10 dal saluto del sindaco Luca Corrias: le esibizioni proposte dalla Marrubiu calcio, con la possibilità di provare sul campo (ore 10:30); la mostra di giochi della tradizione a cura dei soci di Is giogus (ore 11); i giochi olfattivi per i cuccioli a quattro zampe a cura di Dog is my passion (ore 11:30); l’ascolto e la prova degli strumenti musicali della banda “Città di Marrubiu” (ore 12); e poi un altro momento di intrattenimento dell’associazione Is giogus.

Ci sarà anche un pranzo, a cura della Pro loco di Marrubiu, a partire dalle 13. I soci proporranno un menù sostanzioso e legato al territorio: antipasti di salumi e formaggi, gnocchetti sardi al ragù di carne, pecora in rosso e spezzatino di maiale alla cacciatora, serviti con contorno di verdure, acqua, vino e frutta. Il costo è di 12 euro per gli adulti, 6 euro per i bambini dai 6 ai 9 anni; non pagano i bambini fino ai 5 anni.

La giornata proseguirà alle 16:30, con i convegni e le testimonianze delle associazioni presenti. Per le 17, è programmata invece una caccia al tesoro per cani, che correranno su un circuito intorno alla chiesa di Sant’Anna, alla ricerca di contenitori con all’interno del cibo, aiutati dai loro padroni. È previsto un premio offerto dai commercianti marrubiesi per le coppie vincitrici della caccia al tesoro; anche questa iniziativa è curata da Dog is my passion.

Alle 18 ci sarà la proiezione di un elaborato sui toponimi, le antiche tradizioni e i siti di interesse archeologico, naturalistico, faunistico e floreale del territorio di Marrubiu a cura di Intergruppo cultura Marrubiu (Icm), mentre dalle 18:30 ci sarà il momento per le premiazioni delle gare di Cani cross e della caccia al tesoro. La festa si concluderà alle 19, con uno spettacolo danzante a cura dell’Auser di Marrubiu.

Il Comune di Marrubiu si è impegna a fondo per questo evento: la “Prima festa del volontariato e delle associazioni” è stata fortemente voluta dall’amministrazione comunale, in particolare dalla consigliera con delega alle Associazioni e Volontariato, Loredana Ledda, e dall’assessore allo Sport e Spettacolo, Matteo Ciccu.

«La giornata è stata promossa con l’intento di promuovere le associazioni locali e i rapporti tra di loro, in ottica di viva e piena collaborazione», spiega il sindaco Luca Corrias. «Sarà un’occasione per presentare le attività delle associazioni sportive, culturali e ricreative per il nuovo anno e aprirsi a nuovi iscritti».

«Auspichiamo sempre occasioni di incontro e lavoro congiunto tra associazioni. Il loro impegno sul territorio è segno di una buona salute della nostra comunità», conclude Corrias.

Venerdì 16 settembre 2022