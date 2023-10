Associazione mafiosa, domani il giudice deciderà sulla scarcerazione di Gabriella Murgia

Oristano

L’ex assessora regionale all’Agricoltura è in cella da oltre due settimane

Sarà discussa domani mattina in aula l’istanza di riesame presentata Enrico Maria Meloni e Carlo Figus, legali dell’ex assessore Gabriella Murgia, arrestata lo scorso 27 settembre nell’ambito dell’operazione antimafia denominata “Monte Nuovo”. Nell’inchiesta Murgia, insieme al primario di Terapia del dolore Tomaso Cocco, viene indicata come il collegamento fra malavita e istituzioni.

Secondo quanto riferito dall’avvocato Meloni, l’istanza presentata nei giorni scorsi contesta l’attribuzione del reato di stampo mafioso, “tra i più gravi nell’ordinamento dopo quelli di sangue”, precisa il legale. “Il nostro ragionamento è se anche fosse vero, e per noi non lo è, hai chiaro il valore del reato che contesti? Stiamo parlando di una donna normale che finisce in carcere con un’accusa grave che la espone alla massima sicurezza”.

Gabriella Murgia, ex assessora all’Agricoltura della Giunta Solinas, è in carcere a Uta da oltre due settimane: “L’ho vista l’ultima volta venerdì e sta bene, compatibilmente con la situazione che sta vivendo”, dice il suo avvocato.

L’ex assessore era stata arrestata dai Ros all’alba del 27 settembre, con l’accusa di essere parte di un’associazione di tipo mafioso e di un’associazione segreta. In particolare le si contesta di aver fatto favori nella gestione dell’Assessorato regionale all’Agricoltura, pilotando alcune pratiche in cambio di protezione da parte di pregiudicati.

