Associazione carabinieri, festa con la fanfara a Terralba per la nuova sede

Terralba

Porta il nome di un militare terralbese ucciso dai banditi quasi un secolo fa

L’Associazione nazionale carabinieri ha da oggi una sezione a Terralba. È stata intitolata al carabiniere Giuseppe Porceddu, nato a Terralba ed ucciso nel 1927 da una banda di malviventi in un conflitto a fuoco nelle campagne di Serbariu, frazione di Carbonia.

Per inaugurare la nuova sede è arrivata da Roma la Fanfara nazionale della Legione degli allievi carabinieri. A tagliare il nastro tricolore sono stati il comandate provinciale dei carabinieri, Steven Chenet, il sindaco di Terraba, Sandro Pili, e il maresciallo Giovanni Pittalis, presidente dell’Associazione carabinieri di Terralba.

Pittalis ha ricordato la figura del carabiniere Giuseppe Porceddu ed ha ringraziato il Comune per aver assegnato i locali. Il sindaco Pili ha salutato le autorità presenti e ha ringraziato la Fanfara dei carabinieri di Roma, che ha eseguito l’Inno di Mameli. Un ringraziamento anche ai componenti dell’associazione, che pure in pensione svolgono una importante attività per la comunità.

Il colonnello Chenet ha voluto salutare i ragazzi ed i docenti delle scuole elementari presenti alla cerimonia.

Prima dell’inaugurazione della sede, il parroco don Mattia Porcu ha celebrato la messa nella chiesa di San Pietro, che poi ha ospitato l’atto finale della giornata, con un concerto della Fanfara diretto dal maestro Danilo Di Silvestro.

Sabato, 14 ottobre 2023