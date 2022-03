Villacidro

Madre e figlio denunciati dopo una conversazione-trappola costata 3.500 euro

Madre e figlio sono stati denunciati dai carabinieri per truffa aggravata ai danni di due coniugi di Villacidro.

Nati a San Giorgio a Cremano e residenti a Napoli, 41 anni lei e 21 il giovane, i due a fine estate avevano telefonato a un operaio di 51 anni e a sua moglie presentandosi come dipendenti di Poste Italiane, incaricati di aiutarli a migliorare il funzionamento del conto online.

Peccato che le operazioni “di prova” suggerite dai truffatori in mezzo a tante chiacchiere fossero in realtà delle ricariche. Alla fine i coniugi di Villacidro si sono ritrovati con 3.499 euro in meno sul conto e hanno raccontato la vicenda ai carabinieri.

Alcune mesi di indagini e accertamenti bancari hanno permesso di scoprire chi avesse intascato quei soldi. I due denunciati dovranno affrontare il processo in Tribunale a Cagliari, ma non sarà facile per le vittime della truffa recuperare i soldi persi: madre e figlio risultano nullatenenti.

