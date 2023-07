Assistenza psichiatrica negata ad Ales: il disperato grido d’aiuto di una paziente

Ales

La vicenda denunciata dal segretario del sindacato Cisl Funzione Pubblica, Marco Efisio Pisanu

Disperata perché non ottiene l’assistenza sanitaria di cui ha diritto e bisogno, una paziente psichiatrica, si è presentata ieri agli uffici amministrativi del Distretto sanitario di Ales e ha bussato alla porta di un funzionario, Marco Efisio Pisanu, decisa a far arrivare per il suo tramite alla stampa e ai dirigenti della Asl di Oristano, il grido di aiuto dei pazienti psichiatrici della zona.

Pisanu, che è anche segretario aziendale della Cisl Funzione Pubblica, l’ha ascoltata con pazienza e, dopo avere raccolto le sue proteste, l’ha anche fatta parlare al telefono con il direttore generale della Asl Angelo Maria Serusi. E’ lo stesso Pisanu a raccontare la toccante vicenda in una lunga lettera inviata al Direttore generale della Asl, al direttore del distretto di Ales/ Terralba, al Presidente del Comitato di Distretto e ai sindaci dei comuni dello stesso distretto.

“Rosa, (nome di fantasia) si è presentata con un foglietto in mano – ha riferito Pisanu – e ha iniziato a raccontarmi dei suoi problemi di salute mentale e a lamentare: “A noi non ci ascolta nessuno, vorrei che lei ci aiutasse a risolvere il nostro problema”. La donna racconta quindi al funzionario non solo delle sue difficoltà, ma anche di quelle di cui soffrono tante altre persone che sono in situazioni analoghe. La paziente poi, racconta ancora Pisanu “senza mezzi termini mi dice che più volte ha pensato di farla finita. Mi si gela il sangue nelle vene”.

Pisanu quindi decide di mettere in contatto telefonico la donna direttamente con il direttore generale della Asl Angelo Maria Serusi che l’ascolta e le spiega “di aver pubblicato più volte la disponibilità oraria per gli specialisti che dovrebbero venire a lavorare al Centro di Salute Mentale di Ales, ma che purtroppo nessuno ha risposto alle chiamate”.

Dichiarazioni che non rassicurano e anzi preoccupano ancora di più la donna, che subito dopo chiede a Pisanu di aiutarla a far sentire la sua voce e quella di altri pazienti che versano nel suo stesso stato di salute mentale. Il sindacalista della Cisl che già ha più volte segnalato le difficoltà del servizio psichiatrico nel distretto di Ales Terralba, ha così subito onorato l’impegno “con la speranza che le persone fragili non siano abbandonate al loro destino”.

Nel biglietto consegnato a Marco Efisio Pisanu e destinato al responsabile del distretto di Ales Terralba, la donna in poche righe riassume le maggiori carenze del servizio psichiatrico del distretto : “La necessità urgente di integrare la figura dello psicologo psicoterapeuta presso il centro di igiene mentale di Ales per poter proseguire le cure del caso“ e anche “della figura dello psichiatra poiché le problematiche individuali non possono essere curate trimestralmente”.

Un disperato grido d’aiuto che non può essere ignorato da chi ha il dovere di assicurare il funzionamento dei servizi sanitari fin nelle zone periferiche della provincia.

Giovedì, 6 luglio 2023