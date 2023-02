Assistenza primaria, via al reclutamento dei medici nelle sedi carenti dell’Oristanese

Oristano

Venti giorni per presentare la domanda dopo la pubblicazione dell’elenco sul Buras

Con la pubblicazione nel Buras degli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria per l’annualità 2022, avvenuta il 16 febbraio, è scattato il reclutamento dei medici. Lo ha reso noto la Asl di Oristano, con un comunicato pubblicato sul sito istituzionale.

I medici aspiranti al conferimento degli incarichi, dovranno presentare istanza di partecipazione entro il 20° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale della Regione Sardegna, così come previsto dalla determinazione n. 118, pubblicata sul BURAS supplemento al n. 9, parte I e II, del 16 febbraio 2023.

Possono presentare istanza di partecipazione i medici già titolari d’incarico di assistenza primaria a tempo indeterminato, che potranno concorrere solo per trasferimento, i medici presenti in graduatoria, i medici che abbiano acquisito il titolo di formazione specifica in medicina generale successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione in graduatoria regionale ed i medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale.

Al fine di formulare la graduatoria, i medici interessati dovranno inviare un’istanza entro la mezzanotte dell’8 marzo (da una casella di posta elettronica certificata di cui il candidato sia titolare) all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , esclusivamente secondo la modulistica allegata che sarà disponibile anche sul sito www.regionesardegna.it.

Nel territorio provinciale, sulla base di una deliberazione del direttore generale della Asl di Oristano, risultano 5 sedi carenti nel distretto di Oristano ambito 1.3 (che comprende i Comuni di Oristano, Palmas Arborea e Santa Giusta) e 4 sedi carenti nel distretto di Ghilarza – Bosa, ambito 2.1 (comprendente i comuni di Abbasanta, Aidomaggiore, Ardauli, Bidonì, Boroneddu, Busachi, Fordongianus, Ghilarza, Neoneli, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Sedilo, Sorradile, Tadasuni e Ula Tirso).

Due ambiti nel territorio presentano 3 sedi carenti per il 2022: sono quella del distretto di Oristano ambito 1.2 ( che comprende i comuni di Baratili San Pietro, Cabras, Nurachi, Riola Sardo) e quella del distretto di Ales – Terralba ambito 3.1 (comprendente i comuni di Arborea, Marrubiu, San Nicolò Arcidano, Terralba. Uras).

Due sedi carenti sono state riscontrate nel distretto di Ghilarza-Bosa ambito 2.4 (che comprende i comuni di Bosa e Montresta) e una ciascuna negli ambiti 1.1 del distretto di Oristano (comprende i comuni di Bauladu, Milis, Narbolia, San Vero Milis, Tramatza, Zeddiani) e ambito 1.4 (che coinvolge i comuni di Abbasanta, Aidomaggiore, Ardauli, Bidonì, Boroneddu, Busachi, Fordongianus, Ghilarza, Neoneli, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Sedilo, Sorradile, Tadasuni, Ula Tirso).

E ancora, nel distretto Ghilarza-Bosa l’ambito 2.2 (con i comuni di Cuglieri, Flussio, Magomadas, Modolo, Sagama, Scano di Montiferro, Sennariolo, Suni, Tinnura, Tresnuraghes) e il 3.2 (con i comuni di Bonarcado, Paulilatino, Santu Lussurgiu, Seneghe). Nel distretto di Ales-Terralba ha una sola sede carente l’ambito 3.2 (con i comuni di Albagiara, Ales, Assolo, Asuni, Curcuris, Genoni, Laconi, Mogorella, Nureci, Pau, Ruinas, Senis, Usellus,Villa S.Antonio, Villaverde).

Non risultano, invece, carenze nell’ambito 3.3 (che comprende i comuni di Baradili, Baressa, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Masullas, Mogoro, Morgongiori, Pompu, Simala, Sini, Siris).

Giovedì, 23 febbraio 2023