Bosa

Si offre contratto a tempo determinato

A Bosa si cerca un assistente familiare. Si offre contratto a tempo determinato.

Una famiglia ha necessità di un operatore di sostegno per assistenza e compagnia per una signora anziana che sia in grado di assisterla nelle attività della vita quotidiana e quindi che si occupi della spesa, cucina, pulizie domestiche e attività di svago.

È preferibile una pregressa esperienza nella mansione, capacità di ascolto ed empatia. Possibilità di eventuale vitto e alloggio. È previsto un impegno di circa 28 ore settimanali, compresi sabati e domeniche.

Per l’annuncio completo qui.

Le domande per gli annunci sono digitali. Per partecipare è necessario connettersi al portale Sardegna Lavoro, sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio Centro per l’impiego.

Sabato, 12 marzo 2022

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 03 92, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.