Assicurazione auto, Isola terza in Italia per aumento costi - Notizie

Cresce il costo dell'assicurazione auto in Sardegna. Secondo l'Osservatorio di Facile.it in soli 12 mesi il premio medio pagato nell'Isola per un veicolo a quattro ruote è cresciuto del 34,4%. Lo scorso mese è arrivato a 539,35 euro, oltre 135 euro in...

Fonte: Ansa Sardegna