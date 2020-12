“Assessore incompetente, serve un cambio all’Agricoltura in Regione”

Dal consigliere oristanese Emanuele Cera un siluro contro Gabriella Murgia



Un appello al presidente della Giunta regionale, Christian Solinas, affinché “metta l’assessorato all’Agricoltura in mano a una persona competente, prima che sia troppo tardi”. Il siluro parte dai banchi della maggioranza: il consigliere regionale oristanese Emanuele Cera punta dritto sul bersaglio, nel contestare la gestione di Gabriella Murgia in uno dei settori cardine dell’economia isolana. “L’attuale assessore, che non ha competenze in materia”, spiega Cera, “manderà ancora più in crisi questo sistema. È inutile che continui a fare passeggiate nelle zone colpite dal maltempo, come è avvenuto anche nel Terralbese”, continua il consigliere di Forza Italia. “Serve che la Regione crei un fondo rotativo, per supplire ai ritardi del Ministero”.

“È da tempo che professo l’esigenza di affinare un sistema che in Sardegna è già in piedi, con sollecitazioni in aula e in quinta commissione”, prosegue Emanuele Cera. “Serve sostenere il consorzio diffuso delle produzioni, che quando era a regime permetteva di assicurarsi. Un sistema consolidato, che ben risponde anche alle esigenze del Consorzio Arborea”, spiega Cera, aggiungendo che attualmente, invece, “le aziende agricole devono anticipare di tasca per potersi assicurare”. Venerdì, 11 dicembre 2020 L'articolo “Assessore incompetente, serve un cambio all’Agricoltura in Regione” sembra essere il primo su LinkOristano.it.

Fonte: Link Oristano