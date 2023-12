Assemini, vuole regalare l'iPhone alla figlia ma resta truffata: "Venditrice sparita con 245 euro"

A prima vista le è sembrato un affare: un iPhone 12 a 245 euro, con batteria al 93%. Peccato che però fosse tutta una truffa e il dono che una donna di Assemini voleva fare alla figlia per Natale, alla fine, si è rivelato un colossale pacco. Il cellulare era stato messo nel Marketplace di Facebook. Dopo uno scambio di messaggi, l’acquirente ha fatto il bonifico alla venditrice, spedendole anche il documento che ha attestato il buon esito dell’operazione. E lei, per tutta risposta, ha cancellato i messaggi dalla chat Facebook ed è sparita. Una truffa bella e buona, insomma. Sarà compito del forze dell’ordine, a denuncia protocollata, cercare di risalire all’identità della furbetta.

“Ha cercato poi di fare lo stesso gioco con me”, racconta a Casteddu Online un amico della famiglia truffata, Danilo, residente a Uta: “Mi ha proposto lo stesso iPhone allo stesso prezzo, ma non ci sono cascato. Le uniche informazioni che abbiamo è che sostiene di essere di Arzachena e ha fornito un nome e cognome che però non corrisponde al profilo Facebook che utilizza per fare le truffe”.