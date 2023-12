Assemini, una stele in ricordo di Norma Cossetto: martire delle foibe e vittima innocente dell'odio

Assemini – Una stele in ricordo di Norma Cossetto, martire delle foibe e vittima innocente dell’odio e della brutalità dell’uomo e della guerra: inaugurata ieri in piazza Repubblica, innanzi al Municipio. La stele, donata da Giovanni Scalas e già stata posizionata dalle maestranze del Comune di Assemini sotto l’ulivo davanti al palazzo comunale, sarà completata con una targa in ceramica elaborata dall’artista Doriana Usai.

Per Rita Palmas, Coordinatrice di FdI: “Riteniamo che la lotta alla violenza, in tutte le sue manifestazioni, ma anche la crudeltà della guerra, debbano essere condannate e ricordate costantemente e da tutti, affinché si passi dall’utopia di un Mondo di pace alla rivoluzione per una maggiore consapevolezza del dolore e del vuoto che l’odio alimenta”.

Emblema, suo malgrado, degli orrori causati dalla violenza della pulizia etnica e del razzismo, Norma Cossetto era una giovane studentessa, colpevole di essere italiana. Una vittima innocente dell’odio e della brutalità dell’uomo e della guerra.

“La lotta alla violenza, in tutte le sue manifestazioni, deve essere condannata e ricordata costantemente e da tutti, perché Norma deve continuare a vivere nelle nostre riflessioni e nei nostri comportamenti quotidiani” spiega Massimo Carboni, portavoce FdI.

Fonte: Casteddu on line