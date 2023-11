Assemini, un mega mosaico di Mari Pintau in giardino: "Realizzato da due artisti di grido"

Un mega mosaico di Mari Pintau, una delle zone del litorale di Quartu più apprezzate, presto adornerà uno dei muri esterni della villetta di Roberto Segundu, imprenditore 45enne di Assemini. A realizzare l’opera due artisti molto noti: “Roberto Rubiola e Nadia Zaytseva”. E una chiccheria per pochi occhi, visto che l’opera sarà stuccata sulla parete del retro dell’abitazione di Segundu, convivente e papà di due bambini di 5 e dieci anni. “Di ritorno da un impegno di lavoro ho scattato una foto al panorama che si vede, dalla strada, di Mari Pintau. In auto con me c’era un parente di uno dei due artisti, un mio collega di lavoro, che mi ha suggerito di far realizzare l’opera”. Top secret il prezzo, di sicuro non bassissimo vista la qualità e la manodopera: “Ciò che conta è la bellezza di avere qualcosa che è partito da te”, prosegue l’imprenditore asseminese. Dallo smartphone alla pietra, meglio, alle pietre. Ogni tessera del mosaico è stata realizzata a mano e la posa è prevista per metà dicembre.

“I due artisti, residenti nel nord Italia, verranno in Sardegna per qualche giorno e mi consegneranno il mosaico”, spiega Roberto Segundu. Un contributo il suo, per quanto in forma privata, alla divulgazione dell’arte mosaicista.