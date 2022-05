Assemini, tragedia sulla Ss 130: camion contro bici, un morto

Drammatico incidente sulla Ss 130, all’altezza del semaforo di Assemini. Un camion e una bicicletta, per cause ancora da accertare, si sono scontrate: ad avere la peggio è stato il ciclista, morto in seguito allo schianto. Sul posto è arrivata la Polstrada, con l’ausilio della polizia Locale di Assemini, e un’ambulanza del 118: i soccorritori hanno cercato di fare il possibile per salvare l’uomo, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Il traffico, nella zona, sta subendo forti rallentamenti.

Fonte: Casteddu on line