Assemini, tentano di rubare cannabis da una piantagione industriale: il furto sventato dai carabinieri.

E’ avvenuto nel corso della serata di ieri nelle campagne di Assemini. I carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Cagliari sono intervenuti per un furto in atto presso una piantagione legale di cannabis industriale. Qualcuno stava tentando di portar via un quantitativo di tale pianta, verosimilmente per spacciarla poi come canapa da droga. Benché priva di una quantità adeguata di principio attivo, morfologicamente è molto simile alla cugina illegale e sul mercato può essere facilmente scambiata. All’arrivo dei militari i ladri si sono dati alla fuga per le campagne, approfittando delle condizioni di scarsa visibilità dovute al sopraggiungere del buio. Hanno abbandonato sul posto un furgone intestato ad una società di noleggio, contenente un notevole quantitativo di cannabis legale, che è stato restituito al legittimo proprietario. Sono in corso indagini per identificare gli autori del tentativo di furto.