Assemini sotto choc piange Riccardo Marini, morto improvvisamente a 33 anni

Assemini sotto shock per la morte improvvisa di Riccardo Marini, 33 anni, scomparso ieri sera: sui social il ricordo di amici e conoscenti che piangono la sua scomparsa. “Con te se ne va via anche una parte di me”, “le belle persone ci lasciano troppo presto” sono solo alcuni dei tantissimi messaggi dedicati al giovane Riccardo, il ragazzo che consegnava i pacchi in città. La voce della sua scomparsa si è diffusa rapidamente ieri sera e, in poco tempo, anche i compagni di scuola più lontani, quelli che nemmeno abitano più ad Assemini, hanno voluto ricordare il ragazzo. “Una persona limpida, sincera e apprezzata da tutti, fai buon viaggio amico mio, qua lasci un vuoto incolmabile”.