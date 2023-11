Assemini, si accendono le luci nella pista ciclabile di corso America

Un progetto fortemente voluto dal sindaco Mario Puddu che, già nel suo primo mandato, aveva dato ampio spazio ai percorsi riservati agli amanti delle due ruote. Una volta riconquistato l’incarico di primo cittadino, non ha tardato a riprendere in mano i lavori proprio dove erano stati interrotti: tra questi, la pista ciclabile di corso America che, in pochi mesi, da percorso dissestato e pericoloso, è stato ritracciato e dotato di ogni confort e tecniche di sicurezza. Da ieri sono in funzione le piccole luci a led che guidano la via ai ciclisti, un’idea semplice ma molto utile. Oltre che, infatti, aiutare a pedalare al buio, rendono più visibile la pista agli automobilisti di passaggio e possono, senza dubbio, favorire la mobilità ciclabile grazie alla discreta illuminazione e segnalazione della stessa. Entro i primi mesi del prossimo anno tutti i lavori in città, inerenti alla pista ciclabile in questione, saranno ultimati.