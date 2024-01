Originario di Giba, ma dal 1990 residente ad Assemini, a Capodanno Cesare ha compiuto 100 anni.

“Padre di 3 figli ed ex lavoratore Anas. Fino a qualche anno fa andava in giro in bicicletta e con cagnolino a seguito, e tuttora mostra una lucidità invidiabile” ha comunicato il primo cittadino Mario Puddu.

“Ho omaggiato signor Cesare con “su frascu”, un fiasco, ovviamente prodotto della nostra bellissima ceramica, questa volta creata dagli eredi di Luigi Nioi” e la premura del super nonnino è stata quella di chiedere se fosse piena o vuota. La simpatia di certo non manca come l’affetto da parte di tutta la sua famiglia che ha festeggiato le 100 candeline da spegnere come il nuovo centenario sardo merita.