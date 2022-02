Assemini, schianto tra tre auto nella strada dei Canadesi: due feriti

Un altro pauroso schianto in poche ore nel Cagliaritano. Dopo l’incidente sulla 131 e la Smart finita nel canale di Terramaini, tre auto sono state protagoniste di un incidente ad Assemini, nella strada dei Canadesi. Stando ai primi riscontri della polizia Locale asseminese, ad essere fatale sarebbe stato uno stop non rispettato all’incrocio. Il bilancio è di due feriti, fortunatamente non in gravi condizioni. Sul posto sono arrivate infatti le ambulanze del 118.E, proprio sulla strada dei Canadesi, il consigliere comunale del Psd’Az Gigi Garau aveva depositato un’interrogazione alla sindaca Sabrina Licheri “con la quale ho chiesto di svolgere tutte le iniziative utili a mettere in sicurezza quanto prima quella strada, teatro di troppi incidenti”.