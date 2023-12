Assemini, rubate e vandalizzate le stelle di Natale piantate dal Comune

La segnalazione giunge direttamente da alcuni cittadini che hanno notato le piante, con i lunghi i petali rossi, apparire per, poi, sparire improvvisamente, quasi come per magia. Ma non di certo per quella atmosfera che solo il Natale regala, bensì a causa di qualche incivile che ha pensato, male, di estirpare le piantine e danneggiare quelle non sottratte alla comunità. Lo spiazzo verde in questione è quello del cavalcavia del Carmine: ora rimane solo una aiuola vuota costellata dalle buche che ospitavano le stelle di Natale. “Cattiveria allo stato puro, incivili, cafoni e cialtroni, non esiste giustificazione, dovrebbero integrare la Videosorveglianza in tutta Assemini e pubblicare le immagini di chi commette certi abusi senza alcuna remora per la Privacy” esprime un residente. “Bisogna avere un cervello veramente bacato per rubare i fiori che il Comune mette nelle aiuole, lo stesso per quelli che li vandalizzano” esprime un altro. Insomma, un susseguirsi di commenti negativi nei confronti di chi ha commesso questo atto contro la cittadina.