Rinasce il parco delle Terre Cotte ad Assemini. La vasta area verde ha subìto, negli ultimi mesi, tutta una serie di interventi di sistemazione ed adeguamento. Oggi, a lavori terminati, l’inaugurazione. Ad annunciarlo è l’assessora comunale alla Cultura, Rachele Garau: “La serata sarà animata da ‘Simoncino animazione’ con tanti giochi, palloncini e musica per i nostri bimbi”. Al centro una fontana, poi tanto verde e giochi che potranno essere utilizzati anche dai bambini diversamente abili. Spicca un’altalena, già posizionata, totalmente inclusiva. A donarla all’amministrazione comunale sono state le amiche di Rita Loi, un’insegnante asseminese scomparsa quattro anni fa. La maestra aveva scritto tante poesie e racconti, ed era anche un’amante dei disegni: le sue amiche hanno realizzato un libro, ed è grazie al denaro ricavato dalla pubblicazione delle opere della maestra che sono riuscite a donare, alla cittadinanza, l’altalena. “Oggi è un giorno perfetto per omaggiare questo grandissimo gesto d’amore”, commenta la titolare della Cultura ad Assemini.

