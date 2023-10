Assemini, rifiuti ovunque a Santa Lucia: "Ragazzi dovete vivere nelle porcilaie, non in città"

Ieri sera un gruppo di giovani si è riunito per consumare un pasto al volo tutti insieme, ben vengano queste iniziative soprattutto se legate a un momento commemorativo, ma ciò che proprio ha indignato la maggior parte dei cittadini, che hanno notato lo scenario desolante, è il fatto che i rifiuti non siano stati raccolti e gettati negli appositi contenitori.

“Troppo mal costume, troppo pochi i deterrenti: più controlli efficaci e maggiori sistemi per dissuadere da comportamenti di questo genere” ha commentato Niside Muscas, consigliere comunale di minoranza, “spero che capiscano che hanno sbagliato a lasciare questo caos” spiega un cittadino.

“Dovremmo far capire ai nostri figli che il nostro modo di vivere può essere accettato da tutti fino al momento in cui non si disturba il modo di vivere degli altri” commenta un residente sotto le foto della piazza pubblicate in un noto gruppo pubblico dedicato alla città. “A casa tua fai quello che vuoi, nei posti comuni comportati bene”.