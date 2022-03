Assemini, raid vandalici nei parchi e nuove telecamere: La sindaca: “Non meritiamo inciviltà e maleducazione”

Assemini, raid vandalici nei parchi e nuove telecamere in arrivo. La sindaca Sabrina Licheri: “Anche gli attrezzi del Parco del Legno sono stati distrutti. Non meritiamo tanta inciviltà e maleducazione”. A breve, anche un nuovo regolamento che disciplina i comportamenti vietati.Sono iniziati da qualche giorno i lavori per l’installazione di nuove telecamere per implementare il servizio, già attivo, di videosorveglianza nei parchi. Il sistema è ottimizzato per funzionare anche nelle ore notturne, garantendo una buona risoluzione delle immagini registrate. “Avevamo promesso più controllo nelle aree gioco in risposta a diversi comportamenti, secondo me, criminali – Licheri a Casteddu Online – giacché non rispettosi del bene comune e in questi casi dei giochi destinati ai più piccoli. Le nuove telecamere come detto le stiamo installando in tutte le aree gioco”.Non solo: “Recentemente abbiamo anche approvato un nuovo regolamento di polizia urbana che disciplina in maniera più specifica i comportamenti vietati nei parchi.È mortificante arrivare a questo ma non possiamo più confidare nel senso civico delle persone”.