Assemini, pugno di ferro contro i selvaggi dei rifiuti: si valutano sanzioni di oltre 6 mila euro

Assemini – Pugno di ferro contro i selvaggi dei rifiuti: si valutano sanzioni di oltre 6 mila euro oltre a eventuali riscontri penali. Il sindaco Mario Puddu: “Metteremo in campo il massimo dell’impegno e intransigenza”. Sono iniziate stamattina le opere di bonifica per ripulire il tratto di strada tra Sa Traia e Sa Cannada della Assemini-Sestu. Una arteria che oramai era diventata una vera e propria discarica abusiva, “ho valutato più volte di fermarmi e pulire lo scempio. Ma essendo una strada ad alta percorrenza, e con flusso ininterrotto ho desistito dal farlo” ha espresso un cittadino. “Ma era ignobile vedere uno scenario di tale livello. Mi sanguinavano gli occhi, e non solo quelli, ogni volta che mi trovavo a percorrere la strada”.

“Da stamane, proseguiremo domattina, con la collaborazione della società Sangermano Iren, della Polizia Locale e della Compagnia Baracellare, stiamo effettuando la bonifica” spiega Puddu.

“Siamo convinti di risalire ai responsabili di questi reati ambientali. Ma non solo.

Per le sanzioni valuteremo la possibilità di avvalerci del Regolamento comunale di igiene urbana, con pene che vanno dai 25 ai 500 euro, o in alternativa di sanzionare secondo il Codice ambientale, che prevede sanzioni che superano anche i 6000 euro oltre a eventuali sanzioni di natura penale.

Ovviamente intensificheremo i controlli con sistemi di videosorveglianza più diffusi”.

Insomma, su questo gravissimo argomento, che sta attanagliando il territorio comunale “ma non solo il nostro”, sarà massima l’attenzione da parte dell’amministrazione comunale al fine di garantire il rispetto verso l’ambiente.

Fonte: Casteddu on line