Tragedia sfiorata questa notte ad Assemini, dove due persone sono rimaste intossicate, tra le quali una donna incinta, e un’auto è stata danneggiata dalle fiamme. E’ accaduto in via Carife.

Le fiamme, per cause ancora da accertare, sono divampate intorno alle 2 di notte. Il fuoco ha avvolto velocemente l’auto e il fumo ha raggiunto uno degli appartamenti dello stabile. Gli inquilini hanno subito fatto scattare l’allarme. Sul posto sono arrivate due ambulanze e le squadre dei vigili del fuoco che hanno domato velocemente il rogo. La donna incinta e un secondo inquilino, che avevano respirato il fumo acre sprigionato dalle fiamme, sono stati portati in ospedale per precauzione, soprattutto per accertare immediatamente le condizioni della donna e del suo piccolo: per fortuna, grazie al tempestivo allarme e agli altrettanto tempestivi soccorsi, le loro condizioni non sono gravi.