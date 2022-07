E, sui social, sono numerosi i commenti di cordoglio: c’è chi aveva visto Michele Dessì da poco e chi si ricorda di lui sin dai tempi delle scuole: ricordi accomunati dalle lacrime per la sua morte, avvenuta in una torrida domenica pomeriggio di metà luglio.

Michele Dessì, quarantadue anni, di Assemini. È lui la vittima del terribile incidente avvenuto ieri sera sulla Provinciale tra Uta e Villamassargia. Era al volante della sua Smart e stava andando al mare quando, all’altezza di Uta, ha sbandato per cause ancora da accertare, sbattendo violentemente contro il guard rail e ribaltandosi. Impatto tremendo, i soccorsi dei Vigili del fuoco e, successivamente, del 118, si sono rivelati inutili. Dessì viveva ad Assemini, ed era molto conosciuto in paese: la notizia della sua scomparsa ha rapidamente fatto il giro tra i suoi amici e conoscenti. Lascia i genitori e tre fratelli, con i quali lavorava saltuariamente.

