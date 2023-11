Assemini, operatori dell'ecocentro minacciati da incivili

Tempi duri per chi non ha rispetto dei lavoratori e del bene comune, il sindaco Mario Puddu interviene dopo i recenti fatti che hanno messo in pericolo la sicurezza degli addetti dell’ecocentro e dopo le numerose incursioni vandaliche, con tanto di tuffi proibiti, all’interno dell’impianto sportivo. È di pochi giorni fa, infatti, la notizia pubblicata nell’albo pretorio che impegna il Comune all’acquisto di nuovi dispositivi di videosorveglianza.

Tante sono già le telecamere presenti in città, “installate nelle arterie principali, negli ingressi della città, in alcuni parchi e piazza cittadine che garantiscono un supporto fondamentale alle attività di Polizia Stradale e di contrasto ai fenomeni criminali, sia sotto l’aspetto della sostenibilità delle indagini post-reato, sia attraverso il meccanismo della prevenzione sotto la forma della deterrenza finalizzato al mantenimento dello standard di sicurezza attualmente percepito dai cittadini” si legge nella nota.

“Nel mese di luglio, a seguito di una riunione con la società che gestisce la raccolta dei rifiuti, si è accertato che gli operatori che operano all’interno dell’Ecocentro comunale sono stati più volte oggetto di minacce da parte di utenti non identificati i quali pretendevano di poter conferire illecitamente rifiuti di ogni genere e senza averne titolo creando malumore e disservizi all’operatività dello stesso Ecocentro”. Necessario, quindi, “adottare alcune misure tese a garantire una miglior sicurezza di chi opera all’interno dell’Ecocentro Comunale, impedire e dissuadere conferimenti illeciti da parte dell’utenza non autorizzata, installando a tal fine, un sistema di videosorveglianza” e per garantire una migliore protezione da atti vandalici, l’impianto sportivo “Piscina Comunale” sarà dotato all’esterno di un sistema di videosorveglianza.