Assemini, occhio alle strisce pedonali tracciate nel punto sbagliato, potrebbero trarre in inganno, il sindaco Puddu: “Metteremmo in difficoltà anche i Beatles”. La strada è quella che conduce al Carmine, interessata, come altre arterie cittadine, da lavori in corso, nel punto non esatto è stato tracciato un attraversamento pedonale. Niente di grave e presto si porrà rimedio all’errore evidenziato, con simpatia, proprio dal primo cittadino Mario Puddu. “Erano state tracciate erroneamente le strisce in un punto sbagliato. Grazie a questa correzione, che avverrà in tempi brevissimi, riusciamo a recuperare anche qualche parcheggio in più” comunica il sindaco non senza una nota di ironia. Ha infatti richiamato il celebre passo dei Baronetti inglesi, anticipando, così, quella, senza dubbio, più pungente di chi non manca di immortalare e, subito, a postare le anomalie in città.