Assemini, mille persone in festa per la Mezza Maratona della Ceramica

I premi per i vincitori? Non potevano che essere curati dai maestri artigiani locali. È stato un successo, complice la bella giornata, da tutta la Sardegna sono giunti ad Assemini per partecipare alla festa di sport: atleti e appassionati si sono cimentati nel percorso assegnato, grande sinergia di forze tra associazioni, il Gruppo Polisportivo Assemini, le società presenti, collaboratori e volontari “che hanno reso possibile questa manifestazione” ha espresso il sindaco Mario Puddu.

Come da tradizione, i premi e le medaglie della Mezza Maratona hanno avuto un valore in più perché selezionati dai maestri artigiani locali: “Come consuetudine, vengo invitata a realizzare i premi per gli atleti della “Mezza Maratona della ceramica” per me è un piacere e un dovere, Assemini deve poter far conoscere le sue eccellenze e questo è un grande evento che unisce le competenze e le sensibilità” ha comunicato Doriana Usai.