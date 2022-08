Assemini, lite finisce a coltellate: due feriti gravi.

E’ accaduto durante la notte in via Tevere dove si è verificata un’aggressione in danno di un cittadino nigeriano 30enne, con pregiudizi penali e sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Da una prima ricostruzione dei fatti sembra che alcuni connazionali conosciuti dal 30enne, in violazione delle prescrizioni imposte per la misura cautelare si sarebbero recati presso l’abitazione dell’uomo. Lì, dopo un’animata discussione per motivi non noti, si sarebbe consumata una lite, durante la quale il 30enne e uno degli aggressori (ancora da identificare) sono rimasti feriti con un’arma di taglio. Il 30enne e l’altro ferito, sono stati trasportati presso il pronto soccorso dell’ospedale Brotzu di Cagliari e ricoverati in osservazione.

L'articolo Assemini, lite tra nigeriani finisce nel sangue: due ricoverati in gravi condizioni proviene da Casteddu On line.