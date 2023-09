Assemini, ladri di benzina in via Gramsci tentano di aspirare il carburante dalle auto in sosta

Una tecnica non semplice da compiere quella di prelevare la miscela di idrocarburi dalle vetture in sosta poiché i nuovi mezzi hanno solitamente un dispositivo di sicurezza, che, invece, non dispongono le automobili più datate. Quel che è certo è che, oramai, i malintenzionati sono disposti a tutto pur di impossessarsi illecitamente dei beni altrui. Non solo grossi furti bensì anche solo il carburante direttamente dalle vetture, come segnalato da una cittadina che, questa mattina mentre passeggiava con il cane, ha notato diversi sportellini del tappo del carburante aperti. Non solo: anche forzare e scardinare le portiere non è un fatto insolito ma quel che desta preoccupazione tra i residenti è che ciò accade anche per impossessarsi di poche monete. “A me 2 settimane fa circa hanno aperto la macchina per rubarmi 2 euro in monete da 20 centesimi e una moneta del carrello. Hanno aperto la macchina solo per quello – racconta un residente – non mancava altro, tutti i documenti tolti dal cruscotto e ben riposti nel sedile, tutto in ordine”.