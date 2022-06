ASSEMINI. La sindaca di Assemini, Sabrina Licheri, del Movimento 5 Stelle, ha annunciato le sue dimissioni con un post su Facebook. «Una bellissima serata di cui tutti avevamo fortemente bisogno. Grazie a tutti. Ho approfittato di questo momento per condividere una decisione che ho preso. L'ho voluto fare davanti alla nostra comunità alla quale prima di chiunque altro devo delle spiegazioni e rispetto e perché sono abituata a metterci la faccia sempre e comunque. Questo è l'ultimo evento pubblico al quale abbiamo partecipato in qualità di amministratori, in qualità di sindaco, giacche la nostra amministrazione non ha più la forza numerica necessaria per portare a compimento il mandato che dovrebbe concludersi in maniera naturale a giugno 2023. Cinque consiglieri di maggioranza hanno deciso di voltare le spalle alla maggioranza, di tradire il loro mandato, avviando una crisi politica in sede di approvazione del bilancio comunale, bloccando ogni progetto in attesa di risorse».

Sabrina Licheri era stata eletta sindaca alle elezioni comunali del giugno 2018. «Abbiamo chiesto spiegazioni e supporto, ma basta così - continua la prima cittadina - ulteriori sforzi per avere la forza numerica necessaria, non sarebbero compatibili con i nostri principi, valori, con la nostra coerenza e con il nostro modo di intendere e fare politica. Per questo, per il rispetto e per il bene che vogliamo al nostro paese, facciamo un passo indietro, domani (oggi per chi legge) formalizzerò le mie dimissioni. Auguriamo alla nostra comunità il meglio e auguriamo buon lavoro al commissario straordinario al quale i 5 c., Melis, Sabeddu, Montagna, Cera e Congiu, stanno consegnando il nostro paese».