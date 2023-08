Assemini in festa per i 100 anni di tzia Millina, il sindaco le dona fiori e una targa ricordo

Assemini in festa per le 100 candeline spente da tzia Millina: un mazzo di fiori e una targa ricordo in regalo consegnata dal primo cittadino Puddu a nome di tutta la comunità. È sempre un piacere ricordare i centenari di Sardegna e ogni amministrazione comunale omaggia i loro nonnini ogni qualvolta raggiungono e superano l’ambito traguardo. Rappresentano un’identità, una testimonianza storica e culturale da prendere come esempio e ringraziare poiché è loro merito se oggi tutto è cambiato, se le guerre mondiali sono solo un triste percorso da apprendere e approfondire sui libri di scuola. Hanno lottato per la libertà, per acquisire i diritti che oggi sono scontati ma che, il secolo scorso, erano ancora un’utopia. Hanno sofferto ma anche gioito e carestia, povertà e malattie sono state affrontate e superate con forza e dignità. Niente avevano di materiale ma valori, affetti e sogni quelli non sono mai mancati.

Oggi sorridono, sereni, come Carmela Sanna, nel ricevere i saluti istituzionali da sindaci e amministratori con la fascia tricolore al petto: “Penso di aver rappresentato il sentimento di tutti gli asseminesi con l’abbraccio e gli auguri alla nostra Carmela Sanna, che oggi ha compiuto la bellezza di 100 anni” ha comunicato il primo cittadino Mario Puddu. “Tanti auguri da tutta Assemini”.