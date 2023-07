Assemini, giovane broker vittima di due malviventi armati: "Vogliamo un milione di euro"

Un tentativo di rapina tutto da chiarire, quello che sarebbe avvenuto lunedì notte ad Assemini. Gabriele Onali, giovane broker di 23 anni che sui social, tra Facebook e Instagram, sponsorizza da tempo le sue attività, ha denunciato insieme al padre Mario, ai carabinieri, di essere stato circondato da due malviventi incappucciati che, minacciandolo con una pistola, gli avrebbero chiesto di far un bonifico istantaneo di un milione di euro. Come riporta L’Unione Sarda e l’Ansa, Onali era tornato in paese da qualche giorno dopo un lungo soggiorno a Dubai, negli Emirati arabi uniti. I malviventi sarebbero comparsi nel suo garage, dandogli solo il tempo di scendere dalla sua automobile prima di immobilizzarlo e portarlo in casa. Alla scena avrebbe assistito anche la madre. Provvidenziale l’intervento del padre del broker: ha sentito dei rumori sospetti e ha subito affrontato col figlio i banditi, riuscendo a metterli in fuga. E i malviventi, per non essere seguiti, hanno anche sparato un colpo di pistola in aria.

La Procura di Cagliari ha aperto un’inchiesta, a coordinare le indagini è il sostituto procuratore Diana Lecca. Sequestrati un passamontagna e anche una scarpa, entrambi oggetti che dovrebbero appartenere ai malviventi.