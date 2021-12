Un camper solidale per i più bisognosi, ecco la nuova iniziativa ad Assemini per rispondere alle emergenze e offrire un posto riparato provvisorio ai senza tetto e alle persone fragili. Non è rimasta indifferente la comunità di Assemini davanti al senza tetto che, da diversi mesi, vive in una tenda al freddo, sotto i portici delle ex scuole Pintus della cittadina. “Così, nonostante il periodo non semplice per tutti, è scattata la gara di solidarietà tra i cittadini che si sono mobilitati per aiutare il 55enne: c’è chi gli ha regalato la tenda, c’è chi gli ha portato del cibo, chi dei vestiti, chi addirittura piumoni e un sacco a pelo per aiutarlo durante le notti gelidi. È sempre bello” – dichiara Veronica Matta, Presidente dell’associazione Sa Mata – “quando la comunità si mostra partecipe e vicina alle persone meno fortunate che vivono nel loro stesso paese. Ma tutto ciò non può essere la soluzione. Nell’attesa di una sistemazione migliore e civile (ovvero una casa) per il senzatetto e affinché nessuno debba mai più ritrovarsi in quella condizione paradossale in una città di trentamila abitanti – ho suggerito l’acquisto del “camper solidale di comunità” per la città di Assemini per rispondere alle emergenze e offrire un posto riparato provvisorio ai senza tetto e alle persone fragili. Un camper che resterà per i cittadini asseminesi in difficoltà e nella comunità. Proposta avvallata anche dal consigliere comunale di minoranza, Luigi Garau e dall’asseminese Jacopo Pistis che, in prima linea, si è esposto più volte per la causa, segnalando una situazione di grave disagio nel paese”.

Il giovane Jacopo ha quindi trovato una roulotte omologata dal costo complessivo di 1500 euro, facilmente acquistabile da 150 cittadini con un versamento di 10 euro a testa, mettendo a disposizione il suo IBAN Intestazione: PISTIS JACOPO IBAN: IT41X0301503200000002716994 BIC SEPA: FEBIITM BIC SWIFT: FEBIITM2. “Il camper solidale di comunità – conclude Matta – è da intendersi come soluzione provvisoria non certo definitiva. Nella speranza che le persone fragili e disperate possano trovare la propria strada e possano essere disposte a costruire un nuovo percorso di vita più dignitoso. Al di là dei giudizi sappiamo con certezza che un atteggiamento di aiuto e di amicizia da parte dei cittadini può fare molto. Ringrazio anche Jacopo per aver messo a disposizione il suo tempo e il suo impegno, offrendo così un grande esempio di volontariato attivo”.

