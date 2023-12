Assemini e Capoterra in festa per tziu Francesco, nuovo centenario

È di Assemini ma ora è ospitato a Capoterra ed è così che Gigi Puddu e Beniamino Garau si sono ritrovati per omaggiare uno dei tanti pilastri portanti del territorio, Francesco Trudu che ieri ha compiuto la bellezza di 100 anni. “A farmi compagnia l’Assessore alle Politiche Sociali, Antonella Mostallino, mentre ad accoglierci, oltre ai familiari del festeggiato, c’era anche il sindaco di Capoterra, Beniamino Garau, essendo, il nostro Francesco, ospite di una comunità capoterrese” ha spiegato Puddu.

Tziu Franciscu è nato e cresciuto in via Trento 28/30 ed è stato anche protagonista della società asseminese per due motivi. “In primis è stato bidello e custode delle Scuole Elementari Pintus dal 57 all’83, in tanti lo ricordiamo benissimo.

Ha pure partecipato attivamente alla vita politica, avendo ricoperto anche il ruolo di assessore.

A dispetto dell’età mantiene ancora un’invidiabile lucidità e spirito.

Tra le tante curiosità che lo riguardano, legge ancora benissimo.

Davvero complimenti e tanti auguri a Tziu Franciscu e ancora un abbraccio a tutti i familiari”. In giacca e cravatta ha ricevuto gli ospiti speciali che, a nome delle comunità che rappresentano, hanno contribuito a scaldare il cuore di chi tanto ancora ha da raccontare.