Assemini, due giovani arrestati: nell'auto trasportavano droga

ASSEMINI. Trasportavano droga in auto, nei guai un ventunenne e un diciannovenne, entrambi disoccupati e con precedenti denunce a carico, sono stati arrestati scorsa notte in flagranza di reato e con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. I militari, nel corso di un servizio di pattuglia in località Truncu Is Follas, in territorio di Assemini fra le statałi 130 e 131, hanno notato un’auto, una Mercedes "classe A", che viaggiava a velocità molto sostenuta. Intimato l’alt, i due occupanti sono stati sottoposti a controllo: tra le gambe del passeggero i militari hanno scoperto una busta contenente 485 g di marijuana. La perquisizione è quindi stata estesa alle abitazioni dei due ragazzi, dove sono stati rinvenuti 4 barattoli in vetro contenenti 40 grammi di marijuana ciascuno, un contenitore con ulteriori 3 grammi di marijuana e 3 grammi di hascisc, più due bilancini di precisione. Gli arrestati, al termine di tutti gli accertamenti e su disposizione dell'autorità giudiziaria sono stati sottoposti alla misura degli arresti domiciliari per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.(l.on)

Fonte: La Nuova Sardegna