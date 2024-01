Incendio di autovetture ad Assemini.

Intervento dei Vigili del fuoco di Cagliari intorno alla mezzanotte, per un incendio che ha coinvolto due auto in sosta nella via Bruncu Onnis ad Assemini.

Sul posto hanno operato due squadre di pronto intervento con un’autopompa e un’autobotte per un totale di due automezzi e sette operatori che hanno provveduto a spegnere le fiamme, mettere in sicurezza l’area e avviato gli accertamenti per stabilire le cause.

Risulta danneggiata anche la facciata di un’abitazione.

Nessuna persona coinvolta.