Assemini, dopo le polemiche arrivano le panchine a Sant'Andrea

Dopo le lamentele dei cittadini arrivano le panchine a Sant’Andrea, il sindaco Mario Puddu: “Le prime 4 sono arrivate e sono state posizionate nel “vialetto” principale nel fronte della chiesa”. Sono trascorse poche settimane da quando è stato festeggiato il Santo e si è svolta la manifestazione “Panda’arte”: per le occasioni, i partecipanti hanno fatto notare al primo cittadino la mancanza di panchine nella piazza Sant’Andrea, un luogo tanto amato dai cittadini e che si presta per passeggiate e per trascorrere qualche ora di relax. “Avevano ragione – ha comunicato Puddu – la piazza è molto grande e frequentata e sarà nostra premura fare in modo che quella “mancanza” diventi un lontano ricordo”. Le prime sono già state posizionate, seguiranno altre sedute in modo tale da rendere il luogo ancora più comodo e funzionale.