Ieri a Cagliari i carabinieri della Sezione Radiomobile, al termine di una breve indagine, hanno denunciato per furto aggravato una 21enne residente in Veneto, sarda di origine e incensurata. Ieri pomeriggio ad Assemini, all’interno del parcheggio della locale comunità montana, la donna ha danneggiato tre auto parcheggiate. Da una di queste, previa effrazione del vetro anteriore lato guida, ha asportato un telefono cellulare e un portafoglio contenente denaro e i documenti di riconoscimento del proprietario; da un’altra auto ha asportato un binocolo. Immediatamente dopo la commissione dei reati, attivati dalla centrale operativa di via Nuoro, sono intervenuti sul posto i militari, che hanno rintracciato la giovane nelle immediate vicinanze dell’evento, nel frattempo bloccata da una delle vittime delle effrazioni. La refurtiva è stata immediatamente restituita ai legittimi proprietari e contestualmente è stato richiesto l’intervento del 118, che ha trasportato la donna presso il pronto soccorso dell’ospedale “Brotzu”, dove è stata sottoposta a cure mediche in relazione ad una crisi nervosa dalla quale è stata colpita.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail