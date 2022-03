Assemini, così rinasce il polo sportivo di Santa Maria: un prato tutto nuovo e ampliamento degli spazi

Assemini, nuovo prato e ampliamento degli spazi, delle strutture e dei percorsi per l’impianto sportivo Santa Maria. Grazie ai Fondi del PNRR, nuove opere per l’adeguamento del polo sportivo alle normative e regolamenti previsti dai vari enti Sportivi.Il progetto, presentato ufficialmente oggi dalla Città Metropolitana di Cagliari, prevede la riqualificazione dell’intera area e in particolare il rinnovamento dell’area di gioco mediante l’installazione di un manto in erba sintetica al fine di un adeguamento qualitativo agli standard di categoria; la ristrutturazione e ampliamento degli spazi, delle strutture e dei percorsi dell’area in modo da favorire la conoscenza dell’impianto e della sua realtà sportiva. Inoltre l’abbattimento delle barriere architettoniche per garantire l’accessibilità e fruibilità a tutti gli utenti dell’impianto.Un progetto, insomma, mirato alla valorizzazione del contesto nel quale risulta inserito, facendo della sua immagine un riferimento sovra-locale per la pratica dell’attività sportiva, anche in termini di accessibilità e fruibilità. L’intento è infatti quello di implementare la pratica sportiva e le attività ricreative, anche mediante il sostegno dell’associazionismo, realizzando un sistema integrato in grado di favorire l’utilizzazione e l’accesso.