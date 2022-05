Assemini, ciclista travolto e ucciso da un autocarro sulla statale 130

ASSEMINI. Ciclista travolto e ucciso da un autocarro lungo la statale 130 vicino ad Assemini. L'incidente è accaduto poco dopo le 13. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione da parte della polizia stradale. L’incidente è avvenuto all’altezza di via Piave. Il ciclista stava probabilmente attraversando l’incrocio quando è stato travolto dall’autocarro, il cui conducente si è fermato per soccorrerlo. Sul posto sono poi arrivati i vigili del fuoco, l’ambulanza del 118 e la polizia strdale. Purtroppo per il ciclista non c’è stato nulla da fare. Il traffico nella zona sta subendo forti rallentamenti. (l.on)

Fonte: La Nuova Sardegna https://www.lanuovasardegna.it/cagliari/cronaca/2022/05/02/news/assemini-ciclista-travolto-e-ucciso-da-un-autocarro-sulla-statale-130-1.41413399