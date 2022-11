Assemini, auto in fiamme nella notte: vigili del fuoco al lavoro

Assemini, incendio di un’auto sotto il piano pilotis di una palazzina.

Una squadra di pronto intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari è intervenuta all’1,30 circa di questa notte in via Sardegna, ad Assemini, per l’incendio di un’auto in sosta sotto il piano pilotis di una palazzina.

Gli operatori giunti sul posto con un’autopompa hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la struttura e l’area circostante, evitando il coinvolgimento di altri veicoli in sosta e degli appartamenti sovrastanti.

Al termine delle operazioni i Vigili del Fuoco hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause del rogo.