Assemini, al via i lavori per la riqualificazione del centro storico

Il progetto prevede un intervento di manutenzione straordinaria di un tratto stradale della via Padova antistante la piazza Don Bosco, compreso tra l’intersezione delle vie Padova e Leo e l’intersezione delle vie Padova e Taranto.

Il progetto riguarda la sede stradale carrabile, la superficie pedonale, il sistema di smaltimento delle acque meteoriche, l’illuminazione.

I principali interventi di progetto riguardano la sostituzione della pavimentazione stradale mediante demolizione del manto in bitume e lo scavo a larga sezione per la demolizione dello strato di base esistente, posa del nuovo strato di base in tout venant di cava, realizzazione del massetto armato e posa della nuova pavimentazione stradale lapidea carrabile in continuità con i materiali della via Leo, che è stata realizzata con una fascia centrale in lastre di granito con canale centrale e bordature in granito, superfici laterali in tozzetti di porfido su parte carrabile e pedonale senza soluzione di continuità e senza variazione di quota. “Questo intervento è solo l’inizio della nostra idea di riqualificazione e valorizzazione del centro storico, ho parlato spesso di questo argomento in campagna elettorale,

successivamente interverremo con la sostituzione della pavimentazione e di riqualificazione dell’area attorno alla chiesa.

Nel frattempo affideremo la progettazione della sostituzione della pavimentazione del centro storico e la riqualificazione dell’arredo, attualmente la piazza appare piuttosto “vuota” e assolata e necessita senz’altro di qualche intervento” specifica Puddu.

I lavori dureranno circa 4 mesi.