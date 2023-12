Assemini, al Vecchio Municipio la mostra "Natale Arte Regalo"

Grande successo per la ” Mostra Natale Arte Regalo ” inaugurata sabato 16 Dicembre al Vecchio Municipio di Assemini in Piazza San Pietro . L’ evento che si avvale della Direzione artistica del Maestro Francesco Cau sara’ visitabile fino a venerdi’ 22 Dicembre alle 16,30 alle 20,00 . Nei prestigiosi locali dell’ antica struttura in Piazza San Pietro i visitatori potranno ammirare una vasta rassegna di opere proposte dai 21 artisti partecipanti all’ evento . Un percorso emozionante attraverso la visione di numerosi lavori di altissimo livello che consentono all’ osservatore di spaziare tra tutti i generi della pittura e allo stesso tempo di ammirare delle sculture di assoluto valore . La selezione degli artisti , curata da Francesco Cau , ha consentito all’ esposizione pittorica di proporre opere di vario genere accomunate pero’da una forte identita’ artistica e dai contenuti marcati e intensi . Il tratto artistico in alcune opere rivela figure prodigiose e ricche di significato dove i chiaroscuri evidenziano movimenti e identita’ precise intrise di misticita’, in altre il gesto pittorico propone un viaggio ideale tra scorci e paesaggi ispirati alla tradizione ed a valori senza tempo. Mentre tutta un altra serie di lavori e’ ispirata dalla natura con le sue meravigliose espressioni floreali e arboree. La figura femminile poi e’ ampiamente rappresentata , in alcune opere e’ intensa e riflessiva mentre in altre esprime movimento e dinamicita’. Il tema religioso e’ trattato in modo estremamente mistico e ricco di significati con delle interpretazioni magistrali e dal forte connotato emotivo .Di grande impatto poi la rappresentazione astratta con il suo mondo ammantato di cromatismo in una rappresentazione ragionata, mai casuale dove il gesto pittorico richiama la bidimensionalita’ e propone all’ osservatore un viaggio ideale e fantastico all’ iterno del quale la mente puo’ comporre scenari ispirati dalla fusione del colore per giungere infine ad una dimensione informale. La bellezza e l’ altissima qualita’delle sculture esposte arricchiscono ulteriormente un’ esposizione assolutamente straordinaria , la loro realizzazione , dai contenuti marcati e sinuosi si protende verso un piano di plasticita’ ispirato dal movimento .

Una mostra , quella allestita al Vecchio Municipio di Assemini , assolutamente da ricordare.