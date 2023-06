Assemini al ballottaggio domenica e lunedì, sfida Puddu-Corrias - Sardegna

(di Marzia Piga) (ANSA) - ASSEMINI, 09 GIU - Assemini è pronta a scegliere il suo nuovo sindaco, dopo il commissariamento di quasi un anno.

Al turno di ballottaggio, previsto per domenica 11 e lunedì 12 giugno, andrà Mario Puddu, l'ex primo sindaco grillino della città oggi sostenuto da liste civiche e di centrodestra, che sfiderà Diego Corrias, alla guida di un'alleanza tra M5s e Pd con liste del centrosinistra.

Ma i giochi potrebbero non chiudersi con il risultato che uscirà dallo spoglio di lunedì sera: i risultati del primo turno hanno visto Puddu al primo posto con 3.896 preferenze, arrivando al 37,79%, Corrias 3.211 voti (31,15%) e la candidata di Fdi, Fi e Lega, Niside Muscas, ad appena 9 voti di distacco da Corrias, 3.202 (il 31,06%).

Non è servito, al momento, alla candidata di centrodestra appellarsi al Tar Sardegna, contestando 22 preferenze assegnate e centinaia di schede annullate: "Contro tutti gli atti del procedimento elettorale è ammesso ricorso soltanto alla conclusione del procedimento elettorale, unitamente all'impugnazione dell'atto di proclamazione degli eletti", hanno scritto i giudici chiamati a decidere chi tra Muscas e Corrias avesse diritto a presentarsi una seconda volta agli elettori asseminesi.

Ciò significa che Muscas dovrà attendere il termine del ballottaggio per poter ripresentare il ricorso al Tribunale amministrativo ed è pronta a farlo.

Intanto negli ultimi giorni di campagna elettorale proseguono gli appelli al voto e gli endorsement politici. Per Puddu arriva quello dell'ex sindaco di Parma, anche lui ex M5s e oggi presidente di +Europa, Federico Pizzarotti: "Ho sempre amato i laboratori politici e appoggio il tentativo di Mario di guidare una coalizione civico-centrista - ha sottolineato - capace di unire su un programma di governo comune realtà dalle diverse identità".

Oggi ultimo giorno di campagna elettorale. Sabato alle 16 l'allestimento dei seggi. Si vota domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Poi avrà inizio lo scrutinio delle schede. (ANSA).



