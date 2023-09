Assemini, addio alle colonnine del distributore abbandonato: "Fate un parcheggio"

Assemini – Via le colonnine del vecchio distributore in disuso da anni: al loro posto si potrà sfruttare meglio quello spazio. “Un’area parcheggio” chiedono i cittadini. Sono diventate quasi un simbolo per la città dell’hinterland cagliaritano: impossibile non aver notato le colonnine che per anni sono state una meta per i tanti automobilisti anche di passaggio. Situate in via San Cristoforo, quasi di fronte alla chiesa del Carmine, nel centro di Assemini, nonostante siano in corso i lavori della rotonda nello snodo principale tra via Sardegna, via Cagliari e via Carmine le colonnine non sono mai state rimosse. “Ecco perchè in questi giorni ho emesso alla Società proprietaria degli stessi – spiega il sindaco Mario Puddu – l’ordinanza di sgombero e di bonifica delle colonnine, in modo da poter sfruttare meglio quello spazio”. Tanti i suggerimenti offerti a Puddu dai suoi concittadini tra i quali spicca la richiesta di “ridurre, all’inizio della via Cagliari, quel marciapiede esageratamente allargato e pericoloso”.

“Vedremo meglio a lavori ultimati – assicura il sindaco – la grandezza dei marciapiedi con conseguente corsia ridotta sono indicazioni progettuali sui quali occorrerebbero nozioni adeguate”.