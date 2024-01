Assemini, 150 mila euro per le strade e altri 50 mila per i grandi eventi

50 mila euro per le strade della città e altri 50 mila per i grandi eventi: con l’ultima variazione di bilancio della Ras, l’amministrazione Puddu si aggiudica una fetta importante da aggiungere ai fondi già in possesso. L’assessore al Bilancio, Programmazione e Tributi Marcello Malloru: “Il contributo di 150.000 euro darà l’opportunità alla nostra amministrazione di intervenire per il completamento di alcune strade del centro urbano, che per vari motivi attendevano un intervento di sistemazione, atto a consentirne la piena accessibilità”. È ufficiale, pubblicata sul Buras la legge regionale, “grazie a due emendamenti presentati da Roberto Caredda, al Comune di Assemini, dalla Regione arrivano 150.000 euro per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade del centro urbano e 50 mila per l’organizzazione di grandi eventi. A pochi mesi dall’insediamento della nuova amministrazione Puddu, e a poche settimane dalla mia nomina ad assessore, in rappresentanza del gruppo politico Idea Sardegna di Roberto Caredda, sono davvero felice di poter annunciare l’arrivo di un corposo finanziamento Regionale ricevuto per dare un segnale forte di vicinanza alla città”. Fondi che danno un po’ di ristoro e che, oltre a permettere di metter mano alle strade, daranno l’opportunità all’amministrazione di lavorare su un altro settore importante per lo sviluppo di Assemini, “che storicamente ha sempre rappresentato per l’hinterland cagliaritano, e non solo, una delle mete preferite per la fruizione di eventi”. Torna in pista, quindi, la città, il concerto di Rosa Chemical, di pochi giorni fa, e la disco dance proposta all’aperto l’estate scorsa sono stati solo un “assaggio” di ciò che accadrà prossimamente.

“Sono molto orgoglioso di questo intervento e ringrazio chi ha permesso tutto ciò, ovvero Roberto Caredda, che ancora una volta raccoglie e realizza le istanze che, in questo caso provengono dai nostri consiglieri comunali Silvio Giacobbe e Veronica Piras, bravissimi a recepire i bisogni della comunità asseminese.

Il nostro impegno per la città è iniziato da pochi mesi e continuerà” conclude Malloru.