Oristano

Aggiornamento da presentare entro il prossimo 28 febbraio

Ha preso il via la corsa al rinnovo dell’Isee per le famiglie beneficiarie dell’assegno unico universale per i figli minori, che ha debuttato lo scorso anno a marzo. Come anticipato nel mese di dicembre da una circolare dell’Inps, infatti, il rinnovo è per tutti automatico a partire dal prossimo 1 marzo, ma per poter usufruire dell’importo completo, è necessario presentare, appunto, l’Isee.

L’aggiornamento dei dati e le eventuali variazioni dovranno essere presentate entro il prossimo 28 febbraio.

Per i primi due mesi del del 2023, gennaio e febbraio, sarà ritenuto valido l’Isee 2022. A partire dal mese di marzo, invece, in mancanza di un Isee aggiornato, l’importo dell’assegno unico sarà erogato con riferimento agli importi minimi previsti.

I ritardatari potranno comunque recuperare gli eventuali importi arretrati se presenteranno l’Isee entro il 30 giugno.

Per la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica necessaria a ottenere l’Isee è possibile rivolgersi agli intermediari abilitati a prestare l’assistenza fiscale (CAF), o online sul sito internet dell’Inps, mediante credenziali SPID, Carta di Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi, scegliendo l’Isee in modalità ordinaria o precompilata.

Possono anche essere presentate nuove domande, da neogenitori o da coloro che non hanno mai fruito in precedenza dell’Assegno unico, ma anche i genitori ai quali la domanda che non è stata accolta o non è più attiva.

Le domande possono essere presentate tramite: servizio online; Contact center; patronati; app INPS Mobile.

Per le domande presentate entro il 30 giugno 2023, l’Assegno unico è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo 2023.

Rapporti con le Poste. Da ieri anche per i cittadini della provincia di Oristano è possibile richiedere on-line i dati dei rapporti intercorrenti con Poste Italiane relativi all’anno 2021 e necessari per la presentazione dell’attestazione Isee. La certificazione sarà disponibile in tempo reale; per poterla ottenere sarà necessario accedere tramite le proprie credenziali al sito poste.it nella sezione dedicata.

Il documento, che viene emesso su richiesta dell’intestatario, racchiude tutte le informazioni necessarie per il calcolo dell’Isee relative ai prodotti finanziari, in particolare riporta saldo e giacenza media dei conti e dei libretti di risparmio attivi/estinti nel corso dell’anno 2021, il valore nominale dei Buoni Fruttiferi Postali (cartacei e dematerializzati), saldo e giacenza media delle Postepay nominative, delle Postepay con Iban e delle Carte Enti Previdenziali, la situazione dei Fondi di Investimento e del Deposito Titoli nonché l’attestazione dei premi versati per Polizze Assicurative.

Sui siti poste.it e postepay.it, i dati per la presentazione dell’attestazione ISEE possono essere richiesti anche grazie all’Assistente Digitale di Poste Italiane. Da quest’anno, inoltre, tutti i clienti di Poste Italiane titolari di un rapporto finanziario o assicurativo e in possesso di credenziali “forti” (PosteID abilitato oppure numero telefonico associato) troveranno la certificazione patrimoniale dei rapporti direttamente nell’Area Riservata del sito poste.it. Per consultare il documento sarà sufficiente accedere alla propria Bacheca e aprire il messaggio “Attestazione patrimoniale valida ai fini Isee 2023”.

Mercoledì, 11 gennaio 2023