Atto vandalico nella notte contro il portone d’ingresso e la facciata della sede del provveditorato dell’amministrazione penitenziaria della Sardegna, a Cagliari. Sia il portone che la facciata sono stati imbrattati di vernice rossa dove è stata lasciata anche la scritta “assassini”. “Condanniamo senza se e senza ma questo atto vandalico rispecchiante il solito modus operandi di chi con fare vigliacco cerca visibilità in questo modo, forse perché non ha argomenti seri con cui affrontare il disagio che vive nello stare in una società fatta di regole”, dice il segretario generale FNS Cisl Sardegna Giovanni Villa. “Esprimiamo vicinanza al Provveditore il Dottor Maurizio Veneziano ed a tutta l’amministrazione penitenziaria. Agli inquirenti chiediamo di fare luce in tempi brevi su quanto accaduto”, conclude.

